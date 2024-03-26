Lapta'da İşletmede Yetkisiz Hava Tüfeği Bulundurulmasıyla İlgili Yasal İşlem Başlatıldı

Lapta'da Yetkisiz Hava Tüfeği Bulundurma Suçlamasıyla İşletmeciye Karşı Başlatılan Yasal Süreç

Lapta'da, 25 Mart 2024 tarihinde, saat 13:00 sularında, bir işletme denetimi sırasında Veteriner Dairesi, Gümrük ve Rüsumat Dairesi ile Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrolde, yetkili makamdan izin alınmaksızın kanunsuz bir şekilde bir adet hava tüfeğinin tasarruf edildiği tespit edildi. Söz konusu hava tüfeği, emare olarak alındı ve ilgili işletme sahibi E.K. (E-55) aleyhinde yasal işlem başlatıldı.