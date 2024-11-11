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Lapta’da İzinsiz Ateş Yakan Şahıs Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı

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Lapta’da İzinsiz Ateş Yakan Şahıs Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı
Lapta’da İzinsiz Ateş Yakan Şahıs Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı

10 Kasım 2024 tarihinde, saat 13:00 civarında, Lapta’da Dumlupınar Sokak üzerinde izinsiz ateş yakılması sonucunda bir yangın çıktı. M.A. (61) isimli şahsın, yetkili makamlardan izin almadan bir başka kişiye ait arazideki kuru otları ateşe verdiği ve yangına sebep olduğu tespit edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayın ardından M.A. hakkında yasal işlem başlatıldı ve soruşturma devam ediyor. Yetkililer, yangın riski olan alanlarda izin almadan ateş yakılmaması konusunda vatandaşları uyardı.

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