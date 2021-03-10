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Lapta'da karantina otelinde tecavüz iddiası!

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Lapta’da faaliyet gösteren River Side Otelde meydana geldiği iddia edilen tecavüz olayı ile ilgili olarak tutuklanan zanlı A.E dün mahkeme çıkarıldı.
Lapta'da karantina otelinde tecavüz iddiası!

Lapta’da faaliyet gösteren River Side Otelde meydana geldiği iddia edilen tecavüz olayı ile ilgili olarak tutuklanan zanlı A.E dün mahkeme çıkarıldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Lapta Polis karakolunda görevli polis olayla ilgili bulguları aktardı. Polis zanlı A.E’nin 27 Şubat 2021 tarihinde saat 18.00 raddelerinde Lapta’da, şuan karantina oteli olarak hizmet vermekte olan River Side Otel’e ait oda içerisinde, karantina da bulunan A.E’nin adaya birlikte gelmiş olduğu yine aynı Otel’e ait başka bir odada karantina da bulunan M.D isimli erkek şahıs ile birlikte A.E’ye ait oda içerisinde alkol aldıktan sonra alkolü içki tesiri altında sarhoş olduğu bir sırada M.D’nin odasına gidip adı edilenin giymekte olduğu kıyafetlerini çıkartıp odanın çift kişilik yatağı içerisinde rızası hilafında cinsel tecavüzde bulunduğu gerekçesi ile hakkında şikâyet yapıldığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak zanlı A.E’nin tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını mahkemeye aktararak soruşturma maksatlı ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlının soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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