Lapta’da Komşusunun Evinin Camlarını Kıran Şahıs Tutuklandı

23 Aralık 2024 tarihinde saat 19:30 sıralarında, Lapta’da meydana gelen olayda, 46 yaşındaki S.D.’nin komşusuna ait evin yatak odası pencerelerine seramik ve demir profil parçaları atarak camları kırdığı tespit edildi.
Polis, olayın bilgilerine ulaşmasının ardından yaptığı soruşturmada S.D.’yi kısa sürede tespit ederek tutukladı. Hasara uğrayan pencerelerle ilgili inceleme devam ederken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.