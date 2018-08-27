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Lapta'da okul yerine Cami !..

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Lapta’da bir süredir devam eden Cami yapımı, bölge sakinlerinin tepkisine neden oluyor.
Lapta'da okul yerine Cami !..

Lapta’da bir süredir devam eden Cami yapımı, bölge sakinlerinin tepkisine neden oluyor. Toz ve toprağın yarattığı hava kirliliğinin yanısıra yapılmakta olan caminin neredeyse evlerin içine kadar girmesi ve bölgedeki evlerin avlusuna kadar dayanması bölge halkının tepkisinin büyümesine neden oluyor.

Taner Ulutaş-DETAY Özel

TC Büyükelçiliğinin yardım ile dördüncü yapılmakta olan caminin yarattığı hava ve ses kirliliği,  bölgede ikamet eden yabancı uyruklu insanları da rahatsız ettiği öne sürülüyor. Bu nedenle de bazı yabancı uyruklu şahısların, evlerini satarak başka bölgelere taşındığına vurgu yapılıyor.

cami-yapimi-11.jpgYabancılara ait evlerin avlularına bitişik olarak yapılmakta olan caminin minaresinin hemen hemen avlu içerisinde yapılacak olması, tepkilerin giderek büyümesine de neden oluyor.

Turizm açısından son derece önemli olan bir bölgeye cami yerine turistik tesislerin yapılması gerektiğine vurgu yapılırken, Lapta Belediyesinin de bu duruma sessiz kaldığı öne sürülüyor.

cami-yapimi.jpgLapta’da ikamet eden ismi bizde mahfuz bir kaynak, yaptığı açıklamada, son derece ihtiyaç duyulan okul yerine, bölgemize cami yapılıyor. Halkın ihtiyacını karşılayacak sayıda cami olmasına karşın, yapılmakta olan cami nedeniyle ses ve hava kirliliğinden mahvolduk.. Evimizin hemen yanında yapılmakta olan cami çalışmalarında evlerimiztozdan geçilmiyor. Öğlen veya diğer saatlerde dinlenmeye hasret kaldık dedi.

cami-yapimi-1.jpgAyni kaynak açıklamasına devamla evlere girilmez oldu. Evde bırakın oturulmayı nefes alamıyoruz. Kısacası bittik abi.  Turistik bir yere ve yabancıların ikamet ettiği bir bölgeye cami yapmanın manasını anlayamadık. Ne gereği vardı cami yapmanın. Bende Müslümanım ama böyle bir bölgeye cami yapmanın gereği yoktur. Çünkü her yer cami doldu.  Keşke turiste yönelik birşey yapsaydılar.  Veya ihtiyacımız olan okul yapsaydılar. Allah’a inanç kalptedir.  Böyle taş duvarlı evlerde değil ifadesinde bulundu.

Bölgede oturan İngilizler bu duruma çok öfkelidir. Tabi ki bizlerde. Kocaman bir arazi ve sen gel tam o arazinin en kenarına, neredeyse bizlerin evlerinin içlerine cami yap. Minaresini de İngiliz evlerinin bahçe duvarının bitişiğine dik diyen ayni kaynak, bazı İngilizler evlerini sattılar ve başka bölgelere taşındılar. Bunların yarattıkları anti propaganda da işin cabası. Bizler Müslümanız. Ama birilerinin bizleri zorla Müslüman yapmaya çalışması kabul edilecek bir davranış değildir ifadesinde bulundu.

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