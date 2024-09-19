Lapta’da Şiddet Olayı: 4 Kişi Tutuklandı

17 Eylül 2024 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Lapta Sahil Yürüyüş Yolu’nun başlangıç noktasındaki boş bir alanda şiddet içeren bir olay yaşandı. E.Ş. (29), Z.B.B. (21), N.B. (18) ve O.S. (23) isimli kişiler, herhangi bir sebep olmaksızın R.A. (33), E.M. (22) ve S.B. (22) isimli şahısların vücutlarının çeşitli bölgelerine vurarak ciddi şekilde darp etti. Olay sonucunda R.A.'nın protez dişleri kırılırken, E.M.'nin sol el bileği de kırıldı.

Olayın ardından polis ekipleri E.Ş., Z.B.B., N.B. ve O.S.'yi tespit ederek tutukladı. Şiddet olayıyla ilgili soruşturma devam ediyor.