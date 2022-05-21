Lapta’da spor eğitmeni tacizle suçlandı

Lapta polis karakolunda görevli polis çavuşu Ercan Atasay iddiaları aktardı.

Polis, zanlının 11 Mayıs saat 13.00 sıralarında işletmeciliğini yaptığı spor salonuna kaydolan 15 yaşındaki kıza vürudunun yağ ölçümünü yapacağını söyleyerek, ofis kısmına götürdüğünü söyledi.

Polis, cinsel taciz olayını anlattı. Genç kızın önceki gün şikayetçi olduğunu, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını belirten Atasay, 7 kişiden ifade aldıklarını belirtti. Polis spor salonundaki 15 kişiden daha ifade alacaklarını, zanlının ölçüm için kullandığını iddia ettiği mezuranın arandığını, ayrıca genç kızın kadın doğum uzmanı tarafından kontrol edileceğini ifade ederek, 3 gün istedi.

Mahkeme talep edilen tutukluluk süresini onayladı.