Lapta'da tablet yangın çıkarttı

Polis Basın Bülteni’ne göre, saat 22.30 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangında evin salon ve mutfağının tamamen yandığı bildirildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Polis Basın Bülteni’ne göre, saat 22.30 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangında evin salon ve mutfağının tamamen yandığı bildirildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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