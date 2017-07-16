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Lapta'da tablet yangın çıkarttı

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Lapta'da tablet yangın çıkarttı
Lapta’da dün gece Bünyamin Koçkat’a ait evde çekyat üzerinde bulunan tablet bilgisayarın aşırı ısınması sonucu yangın çıktı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, saat 22.30 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangında evin salon ve mutfağının tamamen yandığı bildirildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

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