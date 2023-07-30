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Lapta'da trafik kazası!

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Lapta'da trafik kazası!
Lapta'da trafik kazası!

29.07.2023 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Lapta’da Mareşal Fevzi Çakmak caddesi üzerinde, Türkay ÖYKEN (E-79) yol üzerindeki toprak kısımda park halinde olan yönetimindeki RG 704 plakalı araç ile dikkatsizce caddeye giriş yapması sonucu, o esnada cadde üzerinde doğu istikametine doğru yönetimindeki FH 677 plakalı motosiklet ile seyreden Yusuf DÜZDABAN (E-27)’ın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Çarpmanın etkisiyle ileriye doğru savrulan FH 677 plakalı motosiklet, o esnada yolun sağ kısmında banket içerisinde park halinde bulunan GV
211 plakalı aracın sağ arka kısmına da çarpıp durmuştur.
Kaza sonucu yaralanan FH 677 plakalı motosiklet sürücüsü Yusuf DÜZDABAN, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından cerrahi servisinde müşahede altına alınmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.

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