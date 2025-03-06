LAPTA’DA TRAFİK KAZASI

Dikkatsizlik ve alkollü sürüş çarpışmaya neden oldu

06 Mart 2025 tarihinde saat 00:30 sıralarında, Lapta-Turan Sokak’ta meydana gelen kazada, Emrah Dönmez yönetimindeki GF 960 plakalı araç, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden Şehit Muharrem Karaağaç Caddesi’ne giriş yapınca, Ömer Faruk Bozkurt yönetimindeki PF 872 plakalı araç ile çarpıştı.

???? Ömer Faruk Bozkurt’un yapılan testinde 100 miligram alkollü olduğu tespit edildi.

???? Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, bir evin bahçe kapısına ve park halindeki bir araca çarptı.

???? Kazada yaralanan olmazken, her iki sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis soruşturması devam ediyor