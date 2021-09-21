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Lapta'da uyuşturucu ziraatı yaptı yakayı ele verdi!

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Lapta'da uyuşturucu ziraatı yaptı yakayı ele verdi!
Lapta'da uyuşturucu ziraatı yaptı yakayı ele verdi!

20.09.2021 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Lapta’da, Aytoro Mevkiinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu;  O.Ö.(E-52) ve M.D. (E-41), dere yatağı içerisinde ekili olup boyları 1 metre ile 2 metre arası değişen toplam 25 kök hintkeneviri (Skunk) olduğuna inanılan bitkilerin bakım ve sulamasını yaptıkları esnada suçüstü tespit edilerek tutuklanmışlardır.

Mesele ile ilgili olarak M.D’nin ikametgahında yapılan aramada ise kurutulmak üzere ayrılan yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bitkiler bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam eder.

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