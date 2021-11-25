Lapta'da yarın elektrik kesintisi olacak!

Lapta Yürüyüş Yolu Bölgesi, Zambak Sokak, Sardunya Sokak ve Hürriyet Sokak’a yarın 09:30 ile 16:00 arası elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan duyuruda, kesintinin şebekede yapılacak çalışmadan kaynaklı olacağı belirtildi.
Lapta Yürüyüş Yolu Bölgesi, Zambak Sokak, Sardunya Sokak ve Hürriyet Sokak’a yarın 09:30 ile 16:00 arası elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan duyuruda, kesintinin şebekede yapılacak çalışmadan kaynaklı olacağı belirtildi.
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