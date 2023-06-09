Lapta'daki kazada hayatını kaybeden Nhi'nin cenazesi ülkesine gönderilecek

45 yaşındaki motosiklet sürücüsü Nguyen Hong Nhi'nin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasının zanlısı 20 yaşındaki Menteş Soyluhan bugün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olguları aktaran polis, kazanın dün akşam saat 20.00 sıralarında Turan Sokak üzerinde meydana geldiğini anımsattı.

Polis, Turan Sokak üzerinde batı istikametine doğru seyreden Nguyen Hong Nhi’nin yönetimindeki SD 398 plakalı motosiklet ile kavşakta durmadan anayol konumunda bulunan Şehit Muhammer Karaağaç Caddesi'ne dikkatsizce giriş yaptığını söyledi. Polis, Nhi’nin, bu esnada cadde üzerinde süratli ve dikkatsiz bir şekilde seyreden Menteş Soyluhan yönetimindeki GE 792 plakalı çift kabin aracın önünü tıkayarak, çarpışmaya neden olduğunu açıkladı.

Polis, kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsünün kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiğini belirtti.

Kazayla ilgili soruşturma kapsamında sürücü Soyluhan’ın tutuklandığını ifade eden polis, olay yerine ait kamera görüntülerinin inceleneceğini, alkol testi için kan örnekleri alınacağını belirterek, bir gün süre istedi. Mahkeme talebi kabul etti.

OTELDE ÇALIŞAN NHİ'NİN CENAZESİ ÜLKESİNE GÖNDERİLECEK

Öte yandan, bir otelde çalıştığı ifade edilen Nhi’nin cenazesinin ülkesi olan Vietnam’a gönderileceği aktarıldı.