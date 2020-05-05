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Larnaka: 23 yaşındaki genç, kız kardeşini vurdu

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Larnaka: 23 yaşındaki genç, kız kardeşini vurdu
Larnaka: 23 yaşındaki genç, kız kardeşini vurdu

Larnaka’da 23 yaşındaki bir genç, kız kardeşini G3 silahıyla başından vurdu.

Saat 18.00 sıralarında Larnaka'ya bağlı Glavya köyünde meydana gelen olay da 21 yaşındaki genç kız olay yerinde hayatını kaybetti..

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri söz konusu olayın kaza olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Polis ekipleri olay yerinde incelemelerine devam ederken, trajik olayın kaza mı yoksa kasıtlı olarak mı meydana geldiği henüz tespit edilemedi.

Ulusal Muhafız tatbikatına katıldığını ve silahı temizlediğini iddia etti ancak polis, koronavirüs nedeniyle 31 Mart'tan beri ordu tatbikatları askıya alındığı için gerçekliğini araştırıyor.

Yerel raporlar kızın hamile ve nişanlı olduğunu ve olayın annelerinin önünde olduğunu söyledi.

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