Larnaka açıklarında 177 mülteci tespit edildi

Fileleftheros’un web sayfasında yer alan haberde, 108’i erkek, 69’u da kadın ve çocuk olan mültecilerin sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

Haberde, Larnaka Arama-Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nin (KSED) dün gece 22.20’de, içinde 100’den fazla kişinin tehlikede olduğu bir tekneyle ilgili ihbar aldığı belirtilerek, “TEFKROS” planının devreye konulduğu ve mültecilerin öğle saatlerinde kurtarıldığı belirtildi.