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Larnaka açıklarında 177 mülteci tespit edildi

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Larnaka açıklarında, bugün öğle saatlerinde 177 mülteci taşıyan bir tekne tespit edildi.
Larnaka açıklarında 177 mülteci tespit edildi

Fileleftheros’un web sayfasında yer alan haberde, 108’i erkek, 69’u da kadın ve çocuk olan mültecilerin sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

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Haberde, Larnaka Arama-Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nin (KSED) dün gece 22.20’de, içinde 100’den fazla kişinin tehlikede olduğu bir tekneyle ilgili ihbar aldığı belirtilerek, “TEFKROS” planının devreye konulduğu ve mültecilerin öğle saatlerinde kurtarıldığı belirtildi.

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