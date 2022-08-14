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Larnaka Belediyesi Salina Park ile şehirde yeni yeşil alanları teşvik ediyor

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Larnaka Belediyesi'nin kentte yeni yeşil alanlar yaratma ve yeniden inşa etme çabası kapsamında geçtiğimiz ay "Salina Belediye Parkı" için bir yarışma duyuruldu.
Larnaka Belediyesi Salina Park ile şehirde yeni yeşil alanları teşvik ediyor

Larnaka Belediye Başkanı Andreas Vyras'ın Kıbrıs Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Belediyenin özel çabası yeni projelerin olgunlaşmasının bir parçasıdır. ‘Salina’ Belediye Parkı, eski Kaymakamlık Konutu ve Polis Müdürlüğü'nün bulunduğu alana vatandaşların kullanması için oluşturulacaktır" dedi.

Vyras açıklamasına, "Tasarım, diğer şeylerin yanı sıra, aktif ve pasif eğlence, kentsel çevrenin sağlıklı gelişimi ve canlandırılması ve mevcut yeşil alanı yeni dikimlerle zenginleştirerek, uygun çevre düzenlemesi ve modern unsurların dâhil edilmesiyle alanın iyileştirilmesi ve tanıtılması için alanları içerecektir." diye ekledi.

Planlama ayrıca "hem parkın inşası sırasında hem de işletilmesi sırasında yeni işlerin yaratılmasını ve uygun planlama ile her yaştan sakini ve ziyaretçiyi çeken çevresel parametrelerin iyileştirilmesini" içeriyor.

Larnaka Belediye Başkanı, engelliler için erişim ve kullanımın genişletileceğini, mekânın işlevsel, estetik ve niteliksel olarak iyileştirileceğini ve mekânın çevresinin Larnaka Belediye Bahçesi alanıyla ilişkisinin olacağını da sözlerine ekledi.

Açıklamasına projenin hedefinin "çevreyi ve yaşam kalitesini iyileştirme ile ilgili olarak sürdürülebilirliği sağlamaktır." diye devam eden Vyras,  projenin tahmini maliyetinin 1,950 milyon avro civarında olacağını söyledi.

Proje, "THALEIA 2021-2027" programı çerçevesinde Avrupa Birliği, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Larnaka Belediyesi tarafından ortaklaşa finanse ediliyor.

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