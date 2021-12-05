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Larnaka Büyük Camii’ne Yapılan Saldırıya Kınama

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 Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal, Larnaka Büyük Camii'ne yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını açıkladı.
Larnaka Büyük Camii’ne Yapılan Saldırıya Kınama

 Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal, Larnaka Büyük Camii'ne yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını açıkladı.

“İbadethanelere saldırı barışa değil, kin, nefret ve husumetin artmasına yol açar” diyen Ünsal, Din İşleri Başkanlığı olarak olayın meydana geldiği yerdeki yetkilileri hem bu çirkin saldırıyı takibe hem de manevi değerlerimizin sembolleri niteliğindeki mabetleri korumakta hassasiyete çağırıyoruz” dedi.

Larnaka’daki camiye yönelik kundaklama girişimin 3 Aralık’ta meydana geldiği ve Rum polisi tarafından yürütülen soruşturmanın sonucu yakalanan 1 kişinin tutuklandığı belirtiliyor.

Saldırı sonucu caminin girişinde hasar meydana geldiği kaydediliyor.

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