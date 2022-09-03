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Larnaka Gençler Birliği Antrenörlerle Sözleşme İmzaladı

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Larnaka Gençler Birliği Antrenörlerle Sözleşme İmzaladı
Larnaka Gençler Birliği Antrenörlerle Sözleşme İmzaladı

11 Temmuz’da yeni sezon çalışmalarına başlayan İskele’nin Aksa 1.lig temsilcisi Pera L.Gençler Birliği yeni sezon için anlaşma sağladığı A takım, A2, U14 ve altyapılarda görev yapacak olan teknik direktör ve antrenörlerle sözleşme imzaladı.

Kulüp lokalinde gerçekleştirilen imza törenine Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü başkanı Metin Menteş, yönetim kurulu ve bu sezon tüm kategorilerde görev yapacak teknik direktör ve antrenörler katıldı. Yapılan karşılıklı anlaşmalar sonrasında resmi sözleşmeyi imzalayan taraflar, atılan imzalar sonrasında taraflar birbirlerine başarı dileklerinde bulundu.

 

A takım Antrenörleri

Pera L.Gençler Birliği A takımda görev yapan teknik direktör Ahmet Ogan,  yardımcı antrenör Reşat Oğuz, kaleci antrenörü Mustafa Özkaraman’dan oluşan teknik ekip kulüp lokalinde Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü başkanı Metin Menteş ve yönetim kurulu da hazır bulunduğu imza töreninde taraflar tarafından karşılıklı imzalar atılarak resmi sözleşmeler imzalanmış oldu.  

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A2, U14, Altyapılar Antrenörleri

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü’nde A2, U14 ve altyapılarda görev yapan diğer antrenörlerin de katılımıyla imza töreni gerçekleştirildi. Pera L.Gençler Birliği A2 takım antrenörü Doğuş Civisilli, U14 yıldız takım antrenörü Erdinç Kırmızı, altyapılar antrenörleri Halil Kızıl, Andrey Melenku yer aldığı teknik ekip Kulüp lokalinde Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü başkanı Metin Menteş ve yönetim kurulu da hazır bulunduğu imza töreninde taraflar tarafından karşılıklı imzalar atılarak resmi sözleşmeler imzalanmış oldu.   

 

Kulübü Daha İyi Noktalara Taşımak İçin Çalışıyoruz

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü başkanı Metin Menteş, imza töreninde yaptığı konuşmada, yeni sezonun çok zorlu ve çekişmeli geçeceğine vurgu yaparak, kulübün yapısı ve hedefleri doğrultusunda takımın başına teknik sorumlu olarak Ahmet Ogan, Yardımcı antrenör Reşat Oğuz, kaleci antrenörü Mustafa Özkaraman’ı göreve getirerek başarılı olacaklarına inancın tam olduğunu söyledi. Mevcut kadro yapısına, yönetim olarak hocamız Ahmet Ogan’ın vermiş olduğu transfer raporu doğrultusunda takıma takviyelerin yapıldığını belirten başkan Metin Menteş, yönetimdeki arkadaşları ile yoğun bir çalışma temposu içerisinde olduklarını, kulübü daha iyi noktalara taşımak içinde sporcu altyapıları yanı sıra tesisleşmeye yönelik yapılan girişimlerden sonuçlar almaya başladıklarını belirterek çalışmaya devam edeceklerini ifade ederek yeni sezonda başta Pera L.Gençler Birliği olmak üzere tüm takımlara başarılar diledi.   

 

Hedef Süper Lig  

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü’nde teknik direktörlüğe getirilen Ahmet Ogan, yeniden Pera L.Gençler Birliği’nde görev yapmaktan dolayı mutlu ve memnun olduğunu belirterek, inanarak, güvenerek göreve getiren başkan Metin Menteş ve yönetim kuruluna teşekkür etti. 11 Temmuz’da yeni sezon çalışmalarına başlayarak yoğun bir şekilde hazırlıkların sürdüğünü belirten teknik direktör Ahmet Ogan, yeni sezonda hedeflerinin süper lig olduğunu belirtti. Aksa 1.ligin her zaman çok zor geçtiğinin bilinci içerisinde olduklarını, sorumluluğumuzu iyi bilerek hareket edeceklerini belirten Ahmet Ogan, mevcut kadroya takviyeler yapılması için transfer raporu doğrultusunda istenilen futbolcuların transferleri olumlu sonuçlandığını belirterek, oluşturulan kadro yapısı ile yeni sezonda hedeflerinin süper lig olduğunun altını çizerek konulan hedefe ulaşabilmek için çok çalışan ve özveride bulunan yardımcı antrenörüm Reşat Oğuz, kaleci antrenörüm Mustafa Özkaraman’la birlikte futbolcularımızın inançları ve istekleri doğrultusunda hep birlikte çok yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

 

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