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Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü'nden Kosova'da Bakan Damka'ya Ziyaret

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18 Eylül Çarşamba günü, Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü (LGB SK) basketbol takımı, Kosova’da önemli bir ziyarette bulundu
Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü'nden Kosova'da Bakan Damka'ya Ziyaret

18 Eylül Çarşamba günü, Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü (LGB SK) basketbol takımı, Kosova’da önemli bir ziyarette bulundu. Kulübün basketbol şube başkanı Erkut Yılmabaşar’ın liderliğindeki kafile, Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka’yı makamında ziyaret etti. Yılmabaşar, Bakan Damka’ya gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür ederek, dostane ilişkilerin daha da güçlenmesine olan inancını dile getirdi.

LGB SK’nın Kosova Temasları

Yılmabaşar, LGB SK’nın 2023-2024 basketbol sezonunda şampiyonluk yaşadığını ve bu başarının ardından Kosova’dan aldıkları davet üzerine Prizren’e geldiklerini belirtti. Kosova’da son derece sıcak bir karşılama ile karşılandıklarını ifade eden Yılmabaşar, ziyaretlerinin iki ülke arasındaki spor bağlarını güçlendireceğine inandığını vurguladı. Ayrıca, LGB SK’nın Kosova'da iki dostluk maçı gerçekleştirdiğini ve bu müsabakaların iki halk arasında spor yoluyla kurulan dostluğun pekişmesine katkı sunduğunu belirtti.

Spor Kardeşliği Vurgusu

Ziyaret sırasında Yılmabaşar, iki ülke arasında sportif ve kültürel ilişkilerin daha da gelişmesini arzu ettiklerini söyleyerek, "Bu tür ziyaretler, dostluk ve kardeşlik bağlarını pekiştiriyor. Umuyorum ki yakın gelecekte Kosovalı basketbol takımlarını da Kuzey Kıbrıs’ta ağırlama fırsatımız olacak," dedi.

Spor Diplomasisi Güçleniyor

Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka da LGB SK kafilesine teşekkür ederek, iki ülke arasındaki sportif ilişkilerin de önemine dikkat çekti. Sporun birleştirici gücüne vurgu yapan Bakan Damka, bu tür ziyaretlerin toplumlar arasındaki bağları güçlendirdiğini ifade etti.

Bu anlamlı ziyaret, hem sportif başarıları kutlama hem de Kuzey Kıbrıs ile Kosova arasında dostluk köprüleri kurma adına önemli bir adım olarak kaydedildi.

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