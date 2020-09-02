Larnaka Gençler Birliği'nden imza şov! 5 transfer birden yaptılar
Kulüp transferleri resmi sayfasından duyurdu.
İşte açıklama;
Kulübümüzün KTFF 1. liginde mücadele eden A Takımıza 5 yeni oyuncu transferi gerçekleştirdik.
Cenker Yazar - Yenicami Ağdelen Spor Kulübünden kiralık,
Yıldıray Fenercioğlu - Dumkupınar Spor Kulübünden kiralık,
Emre Aktaş - Mesarya Spor Kulübünden kiralık,
Aziz Topel Doyuran - Mağusa Türk Gücü'nden kiralık,
Halil Türen - Mesarya Spor Kulübü'nden bonservesili olarak kadromuza katılmıştır.
Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olsun...
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