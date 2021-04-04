Larnaka Gençler Birliği'nden tesisleşme için ilk somut adım atıldı

Larnaka Gençler Birliği, bir süre önce projesini hazırladığı ve Spor Dairesi’ne sunduğu Sosyal Tesis Projesi için ilk adımı attı. Kaynak: G.Birliği sosyal tesis için ilk adımı attı

1984 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile kulübe festival alanı içerisinde verilen yere mimari proje çizimi yapan İskele ekibi, projesini geçtiğimiz ay Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek’e sunmuştu.

Bu doğrultuda tesis için ilk somut adım atılırken çalışmalar başladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla çalışmalar ile ilgili görsellere yer verilirken üzerinde çalışına proje ile ilgili adımların atıldığı belirtildi.

Söz konusu proje kapsamında sportif faaliyetler için kullanılması düşünülen 12 daire yer alıyor.