  • BIST 1.430
  • Altın 454,191
  • Dolar 8,1664
  • Euro 9,6048
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKA6623 test yapıldı, 31i yerel 42 pozitif vaka

Larnaka Gençler Birliği'nden tesisleşme için ilk somut adım atıldı

» »
Larnaka Gençler Birliği, bir süre önce projesini hazırladığı ve Spor Dairesi’ne sunduğu Sosyal Tesis Projesi için ilk adımı attı. Kaynak: G.Birliği sosyal tesis için ilk adımı attı
Larnaka Gençler Birliği'nden tesisleşme için ilk somut adım atıldı

1984 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile kulübe festival alanı içerisinde verilen yere mimari proje çizimi yapan İskele ekibi, projesini geçtiğimiz ay Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek’e sunmuştu.

Bu doğrultuda tesis için ilk somut adım atılırken çalışmalar başladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla çalışmalar ile ilgili görsellere yer verilirken üzerinde çalışına proje ile ilgili adımların atıldığı belirtildi.

Söz konusu proje kapsamında sportif faaliyetler için kullanılması düşünülen 12 daire yer alıyor.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bugün hava nasıl olacak?04 Nisan 2021 Pazar 11:27
  • Pazartesi itibarı ile kamuda normal çalışma düzenine geçiliyor04 Nisan 2021 Pazar 11:25
  • Güney Kıbrıs’ta 404 yeni vaka03 Nisan 2021 Cumartesi 21:47
  • SON DAKİKA HABERİ: Girne-Güzelyurt anayolunda ölümlü kaza03 Nisan 2021 Cumartesi 21:45
  • Berberoğlu kabri başında anıldı03 Nisan 2021 Cumartesi 20:03
  • son 24 saatte 59 vaka!03 Nisan 2021 Cumartesi 19:10
  • Gazimağusa'da 2 taksici Covid-19 Pozitif03 Nisan 2021 Cumartesi 19:06
  • Dikkat! 2 hız kamerası devreye girdi03 Nisan 2021 Cumartesi 18:55
  • TIP-İŞ eyleme gidiyor!03 Nisan 2021 Cumartesi 15:41
  • Tatar'dan TMT'yi terör örgütü olmakla suçlayan Anastasiadis'e yanıt03 Nisan 2021 Cumartesi 15:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti