  • BIST 4.105,46
  • Altın 974.438
  • Dolar 18.61
  • Euro 18.1542
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

Larnaka Havaalanı'nda 13 kilo hintkeneviri tespit edildi

» »
Atina’dan Larnaka Havalimanı’na giden 23 yaşındaki Yunan asıllı kişinin tasarrufunda 13 kilo hintkeneviri tespit edildiği belirtildi.
Larnaka Havaalanı'nda 13 kilo hintkeneviri tespit edildi

Atina’dan Larnaka Havalimanı’na giden 23 yaşındaki Yunan asıllı kişinin tasarrufunda 13 kilo hintkeneviri tespit edildiği belirtildi.

Haravgi gazetesi polisin, 23 yaşındaki Yunan asıllı kişinin valizinde, bir çarşafın içerisine sarılı, 4 ayrı poşette ağırlığı 13 kilo olan hintkeneviri tespit ettiğini yazdı.

Habere göre polis tarafından tutuklanan 23 yaşındaki genç suçunu itiraf ederken, tedarikçilerini ve Kıbrıs'ın güneyinde nihai alıcılarına ilişkin isim vermekten kaçındı.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi31 Ekim 2022 Pazartesi 16:15
  • Güney Kıbrıs ile İsviçre arasında mülteciler konusunda anlaşma imzalanacak31 Ekim 2022 Pazartesi 16:07
  • Güney Kıbrıs’ta büyük av 6 Kasım'da başlıyor31 Ekim 2022 Pazartesi 15:49
  • Anastasiadis: Çözüm için değerlendirmedik tek fırsat bırakmadık31 Ekim 2022 Pazartesi 14:58
  • Nuris: “Misafirperverliğimizi kötüye kullananlara tolerans göstermeyeceğiz”31 Ekim 2022 Pazartesi 14:44
  • Güney Kıbrıs’ın adı yine kara para aklama iddialarına karıştı31 Ekim 2022 Pazartesi 14:12
  • Anastasiadis: "Diyaloğu Türkiye reddetti"30 Ekim 2022 Pazar 22:14
  • Güney Kıbrıs’ta “Kayıplar Günü” açıklaması Rum basınında30 Ekim 2022 Pazar 16:29
  • Anastasiadis COP-27 zirvesine katılacak30 Ekim 2022 Pazar 13:28
  • 24 Milyon Euro, alıcı bulamıyor!29 Ekim 2022 Cumartesi 15:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti