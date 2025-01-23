Larnaka Havaalanı'nda valizinde 11 kilogram tütün içeren 83 kutu bulundu: Kıbrıslı Türk tutuklandı

Kuzeyden getirdiği çok miktarda sigara ve tütünün ele geçirilmesi üzerine Larnaka havaalanında 40 yaşındaki Kıbrıslı Türk tutuklandı .

Zanlının pazartesi günü Larnaka'dan Birleşik Krallık'a hareket etmesi gerekiyordu ancak gümrük görevlileri valizinde her biri 200 sigara ve 11 kilogram sarmalık tütün içeren toplam 83 kutu buldu.

Ürünlerde, Kıbrıs Cumhuriyeti'nde satın alınan tütün ürünlerinin karakteristik özelliği olan Yunanca ve Türkçe çift dilli güvenlik uyarısı ve benzersiz izlenebilirlik kodu ve güvenlik özelliği yer almıyordu.