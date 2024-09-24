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Larnaka Havaalanı’ndaki sorunlar uzun kuyruklara yol açtı

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Larnaka Havaalanı'nda pasaport ve bagaj kontrollerindeki yavaşlık nedeniyle uzun kuyruklar oluştu.
Larnaka Havaalanı’ndaki sorunlar uzun kuyruklara yol açtı

Larnaka Havaalanı’nda pasaport ve bagaj kontrollerinin çok yavaş ilerlemesi sebebiyle uzun kuyruklar oluştuğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Larnaka Havaalanı'nı kullanan yolcuların uzun kuyruklar sebebiyle zorluklar yaşadıklarını ve şikayetlerde bulunduklarını yazdı.

Gazete, yaklaşık bir buçuk aydan beridir pasaport ve bagaj kontrollerinde büyük gecikmeler yaşanmasından ötürü uzun kuyruklar oluştuğunu, bu gecikmelerinin sebebinin ise, Rum polisinin ek mesai çalışma saatlerinin kaldırılması olduğunu aktardı.

Haberde, kimi saatler bekleme süresinin kişi başına 25 dakikayı bulduğu belirtilirken konunun meclisin ilgili komitesinde ele alınmasının öngörüldüğü de vurgulandı.

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