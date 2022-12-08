Larnaka Havalimanı’nda 6 buçuk kilo hintkeneviri ele geçirildi

Haravgi gazetesi, Yurtdışından Larnaka Havalimanı’na dün akşam, valizlerinde 6 buçuk kilo hintkeneviri ile gelen 30 yaşındaki şahsın, Güney Kıbrıs Narkotik Polisi ekipleri tarafından gözaltına alınıdğını yazdı.
Haravgi gazetesi, polis basın bülteninde yer alan habere göre, 30 yaşındaki şahsın valizlerinde, iki ayrı naylon poşet içerisinde toplam 6 buçuk kilo hintkeneviri türü uyuşturucu tespit edildiğini ve şahsın gözaltına alındığını yazdı.
Haberde, şahsın ilerleyen günlerde mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.
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