Larnaka Havalimanı’nda bir yolcunun bagajından 23 kilo uyuşturucu çıktı

Avustralya vatandaşı bir kişi Larnaka Havalimanı’nda 23 kilo hintkeneviri türü uyuşturucu ile yakalandı.
Philenews ve diğer internet gazetelerinin haberine göre, bir ihbarı değerlendiren Rum Polisi Narkotik Şube ekipleri bugün, Tayland’dan yola çıkan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) üzerinden Güney Kıbrıs’a ulaşan kişinin bagajında arama yaptı. Bagajından 23 kilo 154 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde çıkan Avustralyalı yolcu suçüstü yakalandı.
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