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Larnaka Havalimanı’nda KKTC'den alınmış kaçak sigara ile yakalanan 6 kişi tutuklandı

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Larnaka Havalimanı’ndan Birleşik Krallığa uçmak isteyen 5’i Kıbrıslı Türk 1’i Romen 6 kişi, KKTC’den alınmış yüzlerce paket sigara ve tütün ürünüyle yakalanarak, tutuklandılar.
Larnaka Havalimanı’nda KKTC'den alınmış kaçak sigara ile yakalanan 6 kişi tutuklandı

Larnaka Havalimanı’ndan Birleşik Krallığa uçmak isteyen 5’i Kıbrıslı Türk 1’i Romen 6 kişi, bagajlarında KKTC’den alınmış yüzlerce paket sigara ve tütün ürünüyle yakalandı, Kıbrıslı Türkler mahkemeye sevk edildi.

Alithia’nın haberine göre, ihbar üzerine 6 kişiye ait 12 bagajı arayan Rum Gümrüğü 862 karton sigara ve 24,3 kilo sarma sigara tütünü bulundu. Rum Gümrüğüne 3 bin eruo ceza ödeyen Romen kadın serbest bırakılırken ceza ödemek istemeyen Kıbrıslı Türkler, aleyhlerine dava okunduktan sonra mahkemeye sevk edildi.

Gazete Baf kazasında da KKTC’den alınmış sigara ve tütün ürünlerine el konulduğunu yazdı. Habere göre 4 Ağustos Pazar günü Bulgaristan vatandaşı bir kişinin aracında arama yapan Rum Gümrüğü, 10 karton sigara, 500 gram sarma sigara tütünü buldu. Bulgar vatandaşı tutuklandı, 800 euro ceza ödedikten sonra serbest bırakıldı. Bulgar’dan, bağlanan aracı için 300 euro ceza alındı, araçtaki ürünlere el konuldu.

Baf’ta 7 Ağustos’ta da Suriyeli bir kişinin aracında yapılan aramada 7 karton sigara, 750 gram sarma sigara tütünü ve 500 gram nargile tütünü ele geçirildi. Tutuklanan araç sürücüsü bin 500 euro ceza ödedikten sonra serbest bırakıldı. Bağlanan aracı için de ayrıca 500 euro ceza ödedi. Araçtaki ürünlere el konuldu.

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