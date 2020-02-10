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Larnaka Havalimanı’nda Şüpheli Koronoiu vakası: Karantina ve mürettebatta 20 yolcu

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Larnaka Havalimanı’nda Şüpheli Koronoiu vakası: Karantina ve mürettebatta 20 yolcu
Larnaka Havalimanı’nda Şüpheli Koronoiu vakası: Karantina ve mürettebatta 20 yolcu

Şüpheli koronavirüs vakasından ötürü Larnaka Havalimanı’nda alarm verildiği bildirildi.

Alphanews’de yer alan haberde, Larnaka Havalimanı’na varan Çin uyruklu kadının Moskova üzerinden adaya geldiği belirtildi. Haberde, havalimanı yetkililerini alarma geçiren kadında koronavirüs semptomları görülmesinin ardından havalimanında bulunan kontrollere tabii tutulduğu ifade edildi.

Önleyici muayeneler

Uçağın 85 yolcu ve altı mürettebat üyesi olduğu bildiriliyor.

Bunlardan 20'si altı mürettebat üyesi de dahil olmak üzere doktorlar tarafından izlenecek. Bunlardan yedisi semptomları gösteren kadının önünde ve arkasında oturuyordu. Yedi yolcu daha Çin'e uçtu. Bununla birlikte, hiçbirinde semptom görülmez.

Hepsi anketi doldurdu ve onlarla iletişim kurabilmek için bilgilerini Sağlık Bakanlığı'na sundu.

Bildirildiğine göre, yolcu inişi 3'den kısa bir süre önce başladı, ancak kadın uçağın içinde kalıyor.

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