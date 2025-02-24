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Larnaka Havalimanı’nın kapasitesi yüzde 65 artırılıyor

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Larnaka Havalimanı’nın kapasitesinin yüzde 65 oranında artırılacağı bildirildi.
Larnaka Havalimanı’nın kapasitesi yüzde 65 artırılıyor

Larnaka Havalimanı’nın kapasitesinin yüzde 65 oranında artırılacağı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, havalimanındaki inşaat çalışmaları için izin prosedürünün tamamlandığını ve çalışmaların 3 yıl içinde bitirilmesinin beklendiğini yazdı.

Gazete, çalışmaların tamamlanması ardından Larnaka Havalimanı’nın en modern Avrupa prototiplerine uygun ve çevre dostu olacağını , yıllık 12,4 milyonun üzerinde yolcuya hizmet verebileceğini kaydetti.

Haberde, inşaat çalışmasına gelen ay başlanacağı ifade edildi.

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