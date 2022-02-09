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Larnaka Kıyılarında Ölü Kaplumbağalar

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Larnaka Kıyılarında Ölü Kaplumbağalar
Larnaka Kıyılarında Ölü Kaplumbağalar

Larnaka’ya bağlı Oroklini, Ormidya ve Ay.Theodoru sahillerinde son iki haftadır karaya vuran ölü kaplumbağaların tespit edildiği belirtildi.

Politis gazetesi, Ekologlar Hareketi Larnaka Sekreteri Andreas Sosilos’un bu konuda yazılı açıklama yaptığını yazdı.

Habere göre Sesilos, kendisinin zaten Balıkçılık ve Deniz Araştırmaları Dairesi’ni konu hakkında bilgilendirdiğini ayrıca kaplumbağaların ölüm nedenlerinin belirlenmesi için otopsi yapılmasını talep ettiğini ifade etti.

Sesilos ancak bu konuda henüz ilerleme sağlanmadığını belirtti.

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