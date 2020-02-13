Larnaka Limanı Geçici Olarak “Savaş Limanı” Oluyor

Larnaka Limanı’na ilerleyen günlerde ABD ile İtalya’dan savaş gemileri ile Fransa ve Belçika’dan fırkateynlerin demirleyeceği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, savaş gemilerinin gelecek olmasından ötürü Larnaka Limanı’nın “savaş limanına” benzeyeceğini kaydederek, elde ettiği bilgilere dayanarak, önümüzdeki bir-iki gün içerisinde Fransa’dan iki fırkateyn,

Belçika’dan bir fırkateyn ve ABD ile İtalya’dan birer savaş gemisinin geleceğini yazdı.

Gazete, bunların bir kısmının Güney Kıbrıs ile tatbikat yapmak, bir kısmının da farklı maksatlarla bölgede bulunmak amacıyla Larnaka Limanı’na geleceğini kaydetti.

Gemilerin büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda, limanda bulunan diğer ticari gemilerin önemli ölçüde etkileneceğinin tahmin edildiğini belirten gazete, Rum Limanlar İdaresi’nin bu konuda bir dizi tedbir aldığını yazdı.

Haberde, mevcut dönemde Fransız “Charles De Gaulle” uçak gemisinin de Limasol Limanı’na demirleyeceği ve limanın, kapasitesinden ötürü başka savaş gemisi alamayacağı ifade edildi.

DENİZİN DİBİNDE TEHLİKELİ MÜHİMMAT BULUNDU

Öte yandan gazete, Pissuri Körfezi’nin yaklaşık 1,5 deniz mili açıklarında, denizin dibinde patlamamış mühimmat bulunduğunu ve bölgenin gemi ve tekne geçişlerine kapatıldığını yazdı.

Haberde, Rum Arama-Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nden yapılan açıklamada, uluslararası terminolojide “UXO” (Unexploded Ordnance) koduyla geçen mühimmat ile ilgili NAVTEX yayınlandığı da belirtildi.

“FIR LEFKOŞA” BÖLGESİNDE UÇAN UÇAKLARIN GPS SİNYALLERİ KESİNTİYE UĞRUYOR

Gazete, bir başka haberinde de, “FIR Lefkoşa” bölgesinde uçan uçakların GPS sinyallerinde kesinti yaşandığını bildirdi.

Gazete, konuyla ilgili Salı günü Notam yayınlandığını ve bölgede uçuş yapan uçaklardan, sinyallerinde kesinti yaşandığında Rum Hava Kontrol Merkezi’nin haberdar edilmesinin talep edildiğini yazdı.

Haberde, resmi olmayan bilgilere dayanılarak, GPS kesintilerinin bölgede Suriye için bulunan hava ve deniz güçleri arasındaki elektronik savaştan kaynaklanıyor olabileceği kaydedildi.