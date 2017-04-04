Larnaka Marinasına “Karpaz Gate Marina’yı” işleten şirket de talip

Rum basınında bugün yer alan bir haberde, milyarlık cirosu bulunan bazı şirketlerin, Larnaka marinası ve limanının geliştirilmesiyle ilgilendiği belirtildi.

Politis gazetesi “Karpaz’dan Çin’e… Larnaka İçin İyimserlik- Çin, ABD, İsrail ve İngiltere’den Büyük Şirketler Kıbrıslıların Oluşturduğu Bir Konsorsiyumla Birlikte Larnaka Limanı ve Marinasının Geliştirilmesini Talep Ediyor” başlıklarıyla yayımladığı haberinde, Larnaka limanı ve marinasıyla ilgilenen dört şirketler grubundan birinin, “Karpaz Gate Marina’nın” idaresinde tecrübe sahibi olduğunu yazdı.

Rum Ulaştırma Bakanlığı tarafından geçtiğimiz perşembe günü yapılan açıklamaya göre, Larnaka Limanı ve marinası için beş teklif yapıldığını yazan gazete, tekliflerden birinin bir Çin şirketi, diğer dördünün de, dörtlü şirketler grubu tarafından yapıldığını belirtti.

Gerek Çinli şirket, gerek diğer konsorsiyumlara katılan şirketlerin, dünya çapında faaliyet gösterdiğine dikkati çeken gazete, Larnaka limanı ve marinası için ABD-Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, İngiltere ve Çin’den şirketlerin teklif sunduklarını yineledi.

Larnaka limanı ve marinası için, ABD ile Birleşik Arap Emirlikleri’nden “IGY Marinas- DP World” şirketler grubu, İsrail’den “Ampa Ltd ile Israel Shipyards” şirketler grubu, üçüncü olarak ise merkezi Londra’da bulunan “MACE” şirketler grubunun, Cebelitarık’tan “Sea Alliance” isimli şirketle iş birliği yaptığını kaydeden gazete, teklif sunan dördüncü şirketler grubunun ise, Vouros isimli şirketle bağlantılı olan “AVI Giant Corp. Ltd & Affiliates” isimli Rum şirketler grubu olduğunu belirtti.

Gazete Larnaka limanı ve marinası için teklif sunan ve konsorsiyum olmayan tek şirketin ise Çin’den “China Communications Construction Co (CCCC)” olduğunu belirtti.

Cebelitarık’tan “Sea Alliance” isimli şirketin, 2008 yılından bu yana marina işletmeciliği alanında da faaliyet gösterdiğini ve bugüne kadarki en önemli projesinin ise KKTC’de bulunan “Karpaz Gate Marina” olduğunu kaydeden gazete, Sea Alliance şirketinin, Yunanistan’daki üç marinanın özelleştirilmesi prosedürlerine ve Türkiye’nin güneyindeki bir marinanın piyasa araştırmalarına katılarak, faaliyetlerini Doğu Akdeniz bölgesine taşımak için çabaladığını kaydetti.

Gazete, Rum Ulaştırma Bakanlığı’nın, beş teklifin değerlendirme sürecinin, bir aya kadar tamamlanacağını açıkladığını da ekledi.