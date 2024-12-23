Larnaka Şehitleri anıldı... Sadıkoğlu: Kahramanca mücadele ettiler ve direndiler

Larnaka Şehitler Anıtı önünde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla gerçekleşen tören, protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulmasıyla başladı, saygı duruşu ve saygı atışının ardından bayraklar göndere çekilmesiyle devam etti. Rahmet, minnet ve şükranla anılan Larnaka Şehitleri için düzenlenen törene, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Milletvekili Zorlu Töre, T.C. Gazimağusa Başkonsolosu İlyas Çetin, askerî erkan, siyasi parti temsilcileri, dernek temsilcileri, okullar ile öğrenciler katıldı.

Tatar: “Federasyon defteri kapandı”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan ile Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği İskele Şubesi Başkanı Ali Abdurrahmanoğlu tarafından konuşmaların yapıldığı törende şiirler okundu. Tören Dinişleri İskele Bölge Temsilcisi Mehmet Demir’in şehitler anısına okuduğu dua ile son buldu. İskele’de Larnaka Şehitler Anıtı önünde düzenlenen törendeki konuşmasına Kıbrıs Türk halkını yok etmek için oynan oyunlara kahramanca direnerek şehit düşenleri rahmetle anarak başlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Geçmişini bilmeyen milletlerin tarihten ve coğrafyadan silinmeye mahkûm olduğunu söyledi ve bizler her zaman barış için mücadeleye devam edeceğiz dedi. Kıbrıs’ta bir anlaşma olacaksa, mutlak suretle iki devletli bir çözümle olabileceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, toplumdan topluma bir anlayışın geride kaldığını federasyon defterinin kapandığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuşmasını “çok büyük fedakârlıklar, çok büyük acılar çok büyük bedeller ödeyen Kıbrıs Türk halkı, bugün bu coğrafyada bağımsız özgür ve hür, kendisine yakışır şekilde, onurlu bir yaşam sürdürebiliyorsa genç nesillere umut dolu bir gelecek bırakma noktasına geldiyse işte bütün bunlar verilen mücadele sayesindedir” sözleriyle tamamladı.

Sadıkoğlu: “Kahramanca mücadele ettiler ve direndiler”

Kıbrıs tarihine kara bir leke olarak geçen, soykırımın, en utanç verici olayların yaşandığı 21 Aralık 1963 tarihinin üzerinden tam 61 yıl geçti diyerek konuşmasına başlayan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ise Rumların 21 Aralık 1963 tarihinde Kıbrıs Türklerine yönelik başlattığı silahlı saldırılara karşı, Larnaka Sancağına bağlı 43 Köyde yaşayan yaşlı- genç, kadın-erkek ve çocuk çok sayıda insanın, büyük bir zulümle karşı karşıya kaldıklarını hatırlattı ancak pes etmeden kahramanca mücadele ettiklerini ve direndiklerinin altını çizdi. Sadıkoğlu konuşmasının devamında şunlara yer verdi: “Rumlar’ın biz Kıbrıslı Türklere uyguladığı, etnik yok etme politikasının en acısını da kuşkusuz ekmek paralarını kazanmak uğruna Larnaka’dan Dikelya İngiliz Üssüne gitmek için bindikleri ve bir daha geri dönmeyen 11 vatan evladını taşıyan Kayıp Otobüs olayında yaşadık. Bugün Larnaka Şehitler Anıtı önünde Larnaka Şehitlerimizi anarken, Kayıp Otobüs şehitlerimizi de unutmuyoruz. Katliamın yıl dönümü olan 13 Mayıs’ta da İskele Belediyesi olarak yapmış olmaktan her zaman büyük onur duyacağımız Kayıp Otobüs Anıtı önünde 11 vatan evladımızı anacağız.”

Benan: “Katliamları unutmayacağız, unutturmayacağız”

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan da Kıbrıs Türk halkının 11 yıl boyunca katliamlarla, göçlerle karşılaştığını, baskı altında insanlık dışı bir yaşama mahkûm edildiğini dile getirerek “Unutmak Yok, unutmak! Yok olmanın başlangıcıdır. Geleceğe daha emin adımlarla yürümek, gelecekte istikrarımızı korumak için geçmişimizi, geçmişte yapılan mezalimleri, katliamları unutmayacağız, unutturmayacağız” diye konuştu.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği İskele Şubesi Başkanı Ali Abdurrahmanoğlu da Larnaka halkının Rumların Enosis hayaline karşı kahramanca verdiği mücadeleyi anlattı.

Şiirler okundu, dualar edildi

Törende, İskele Evkaf TMK Öğrencisi Ali Anıl Dişli ‘Karanlık Yıllar’ isimli şiirini okurken,

Larnaka Şehitler Anıtı önündeki tören Dinişleri İskele Bölge Temsilcisi Mehmet Demir’in şehitler anısına okuduğu dua ile son buldu.