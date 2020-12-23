Larnaka Şehitleri Törenle Anıldı

1963-1974 yıllarında Larnaka ve Larnaka sancağına bağlı 43 köyünde, verilen mücadeleler sırasında şehit olan 173 vatan evladı, İskele’de Larnaka Şehitler Anıtı önünde düzenlenen törenle anıldılar. Rahmet, minnet ve şükranla anılan Larnaka Şehitleri için düzenlenen törene, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, GKK adına Personel Albay Alper İmren, KTBK adına Yüzbaşı Bekir Sıtkı Elmacıoğlu, İskele Belediyesi Müdür Vekili Mustafa Kabasakal, İskele Polis Müdür Vekili Gökay Karagil, İskele Sivil Savunma Bölge Müdürlüğü adına Varol Kalkanel, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği İskele Şubesi, siyasi parti temsilcileri, dernek temsilcileri, okullar ile öğrenciler katıldı.

LARNAKA ŞEHİTLERİ TÖRENLE ANILDI

21 Aralık’ta başlayan Mücadele ve Şehitler Haftası, Larnaka Şehitleri’ni anma töreniyle devam etti. Larnaka Şehitler Anıtı önünde gerçekleşen ve protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve saygı atışının ardından GKK Bandosu tarafından çalınan İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı törende, şiirler de okundu, şehitler için dualar da edildi.

TÖRE: “DEVLETTEN VE BAĞIMSIZLIKTAN ASLA TAVİZ VERİLMEYECEK”

Törene katılan Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, bir konuşma yaptı. Kıbrıs Türk halkının bugünlere büyük mücadeleler veren kahraman gaziler ve şehitler sayesinde geldiğini anlatarak konuşmasına başlayan Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre devamında şunlara yer verdi: “Aç susuz ve çaresiz kaldık. Acılar gördük, şehitler verdik ancak yılmadık milli ve manevi değerlere sahip çıkarak Kıbrıs Türklüğünü yaşatmaya devam ettik. ” Zorlu Töre, Birleşik Kıbrıs adı altında KKTC’nin sonlandırılması ve Türk ordusunun adadan ayrılması için yoğun çabalar verildiğini ancak devletten ve bağımsızlıktan asla taviz verilmeyeceğini söyledi.

SADIKOĞLU: “BAŞIMIZ DİK, YAŞAYABİLİYORSAK BUNU ŞEHİTLERİMİZE BORÇLUYUZ”

Günün anlam ve önemini belirten konuşmasına, şehitleri; rahmet, minnet ve şükranla anarak başlayan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, yaşlı, kadın, çocuk çok sayıda kişinin yaşadığı zulme dikkat çekti, kahramanca verilen mücadelenin önemine vurgu yaptı. Üzerinden 57 yıl geçmesine rağmen acının ilk günkü kadar taze olduğunu da söyleyen Başkan Sadıkoğlu, Larnaka’da yaşanan “Kayıp Otobüs” olayını hatırlattı: “Rumlar’ın biz Kıbrıslı Türklere uyguladığı, etnik yok etme politikasının en acı olayı ise kuşkusuz Larnaka’da “Kayıp Otobüs” olayıdır. Zira 11 vatandaşımızın, ekmek paralarını kazanmak uğruna Larnaka’dan Dikelya İngiliz Üssüne gitmek için bindikleri o otobüs ne yazık ki bir daha geri dönemedi.”

Yaşanan zulmün, Anavatan Türkiye’nin 20 Temmuz 1974’te gerçekleştirdiği harekâtla sona erdiğini, Kıbrıslı Türkler, esaretten özgürlüğe kavuştuğunu ifade eden Başkan Sadıkoğlu, devamında ise şunlara yer verdi: “Bugün onların kanlarıyla sulanan bu topraklarda, şanlı bayrağımızın gölgesinde başımız dik, güven ve huzur içinde yaşayabiliyorsak bunu aziz şehitlerimize borçluyuz. Lakin Onlar; Türklüğün üstün haysiyet ve itibarını şerefle temsil ederken destanlaştılar, aynı zamanda anıtlaştılar. Bu vesileyle, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere Kıbrıs Türk Halkının varoluş mücadelesinin mimarları Liderimiz Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş

İle dava arkadaşlarını ve tabii ki Larnaka Sancağına bağlı yerleşim yerlerinde görev alan, Mehmetçik ve mücahit şehitlerimizi rahmetle anıyorum.”

ABDURRAHMANOĞLU: “…YAKTILAR, YIKTILAR. KİNLERİNİ KUSTULAR.”

Bir diğer konuşma yapan isim ise TMT Mücahitler Derneği İskele Şube Başkanı Ali Abdurrahmanoğlu oldu. Larnaka Bölgesi hakkında bilgi vererek konuşmasına başlayan Abdurrahmanoğlu, devamında şunlara yer verdi: “Bizler henüz 13-14 yaşlarında mücadele ederken, Anavatan Türkiye’nin varlığını her zaman hissederek güç alırdık. Rumlar tüm Larnaka Köylerini tutmuşlar, yollara barikatlar kurmuşlar, nefes almaya dahi bizlere müsaade etmiyorlardı. Çok zor günlerimiz, yıllarımız olmuştu. Aç susuz kaldık. Ta ki Kızılay’ın yardımı ulaşıncaya kadar. Böyle olmasına rağmen İskele ve köyleri bu uğurda Rum’a karşı mücadele etmiştir. Larnaka Kazası ve köylerinde çok acılar yaşanmıştır. Rumlar yaktılar, yıktılar ve kinlerini kustular.” Şehitleri rahmet ve minnetle anan Abdurrahmanoğlu konuşmasında, Larnaka halkının özgürlük ve bağımsızlıklarını kazanmak için direndiklerini de belirtti.

ŞİİRLER OKUNDU, DUALAR EDİLDİ

Törende, Şehit İlker Karter İlkokulu öğrencisi Neil İzzigil ve Savaş Evlat ‘Şehitlerimize’, İskele Ticaret Lisesi Öğrencisi Mariam Omelchenko ‘’Bu Larnaka Şehitleri’, Bekirpaşa Lisesi Öğrencisi Metin Taslak da ‘Larnaka Şehitleri’ isimi şiirlerini okudular.

Larnaka Şehitler Anıtı önündeki tören Din İşleri Başkan Yardımcısı Fahrettin Öğdü’nün şehitler için okuduğunu duanın ardından son buldu