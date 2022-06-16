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Larnaka ve Baf havaalanlarında insan kaçakçılığıyla mücadele kampanyası

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Seyahat eden halkı ve ön saflardaki personeli bilinçlendirmek, insan kaçakçılığının olası mağdurlarını belirlemek ve bu tür durumlarla nasıl başa çıkılacağını belirlemek için Larnaka ve Baf havaalanlarında ortak bir kampanya başlattı.
Larnaka ve Baf havaalanlarında insan kaçakçılığıyla mücadele kampanyası

İçişleri Bakanlığı, Kıbrıs Polisi ve Sosyal Yardım Hizmetleri, Hermes Havalimanları ile iş birliği içinde, seyahat eden halkı ve ön saflardaki personeli bilinçlendirmek, insan kaçakçılığının olası mağdurlarını belirlemek ve bu tür durumlarla nasıl başa çıkılacağını belirlemek için Larnaka ve Baf havaalanlarında ortak bir kampanya başlattı.

Hermes Airports, ilgili basın açıklamasında, dünya çapında yüz binlerce insan ticareti mağdurunun kayıtlara geçtiğine dikkat çekerek kampanyanın bu "yüz kızartıcı suç" hakkındaki farkındalığı artırmayı ve insan ticaretiyle mücadele için ilgili paydaşlar arasında iş birliğinin gerekliliğini vurgulamayı amaçladığını belirtti.

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