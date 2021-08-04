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Larnaka Ve Baf Havalimanlarına Yönelik Uçuşların Sayısı 489

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Larnaka havalimanındaki hava trafiğinin, Temmuz ayındakine benzer düzeylerde olmasının beklendiği kaydedildi.
Larnaka Ve Baf Havalimanlarına Yönelik Uçuşların Sayısı 489

Larnaka havalimanındaki hava trafiğinin, Temmuz ayındakine benzer düzeylerde olmasının beklendiği kaydedildi.


Larnaka havalimanının Temmuz ayını gelişler ve gidişler olmak üzere 524 bin 609 yolcuyla kapadığını, iki havalimanı (Larnaka ve Baf) baz alındığında ise yolcu sayısının 722 bin 145 olduğunu yazan Haravgi gazetesi, bu hafta Larnaka havalimanına yönelik 472 uçuş bulunduğunu ve bunun ay sonunda 489’a ulaşacağını belirtti.


Gazete Baf havalimanına ise 2-8 Ağustos haftası 178, 16-22 Ağustos haftası 200 ve ayın son haftasında ise 210 uçuş yapılmasının beklendiğini ekledi.

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