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Larnaka ve Baf Havalimanlarında Kargaşa

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Larnaka ve Baf Havalimanlarında Kargaşa
Larnaka ve Baf Havalimanlarında Kargaşa

Güney Kıbrıs’ın korna virüs tedbirleri kapsamındaki, uçak alanlarındaki giriş kapılarının resmen kapanmasına ilişkin kararın yürürlüğe gireceği dün akşam üstü saat 18:00’den sonra özellikle Larnaka Havalimanı olmak üzere Baf Havalimanı’nda da kargaşa ve hengâmenin hakim olduğu belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın Yannis Karusas’ın talimatıyla, dün saat 18:00’den sonra Larnaka ve Baf Havalimanı’na iniş yapan uçaklardaki tüm yolcuların Trodos ve Platres bölgesine götürülerek karantinaya alındığını yazdılar.

Habere göre Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Karusas yaptığı açıklamada ellerinde gerekli sağlık belgesi olmayanların uçaklardan ineceğini ve karantina için Platres’e gönderileceğini söyledi.

Karusas, NOTAM’ı ihlal eden ve de sağlık belgesi olmayan yolcuların uçağa binmesine izin veren hava yolu şirketlerinin yasal yaptırımlara maruz kalacağını ifade etti.

Rum Hükümeti’nin talep ettiği şekilde, yurt dışındaki hiçbir öğrencinin ülkeye girebilmek için sağlık belgesi alamadığının görüldüğüne ilişkin bir soru üzerine Karusas, yurt dışında mahsur kalanlar ve ülkeye dönemeyenlerle ilgili durumun bugün yeniden inceleneceğini belirtti.

Karusas, havayolu şirketlerinin acenteleri ile iletişime geçtikleri zaman kendilerine tüm gerekli belgelerin var olduğuna dair bilgi verdiklerini ancak daha sonra yolcuların büyük bir ihtimal bu belgelere sahip olmadığını öğrendiklerini ifade etti.

Bu yöndeki kararın ise tüm yolcuların indirilmesi ve Sağlık Bakanlığı’nın prosedürü gereği karantina altına alınması yönünde olduğunu ifade eden Karusas, hükümetin bazı özel durumlar hakkında  neler yapabileceği konusunda bugün açıklama yapacağını da söyledi.

Karusos, hiçbir şirketin yayımlanan genelgeyi ihlal edemeyeceğini ifade ederken bu (dün) akşam yaşanılan durumların aynısının yaşanmasına da izin verilmeyeceğini belirtti.

Karusos, dün akşam yaşanan olayın Easy Jet şirketinin İngiltere’den gelen Larnaka ve Baf Havalimanı’na inen iki uçağıyla ilgili olduğunu, yayımlanan genelgeye uyulmadığını söyledi.

Bir soru üzerine tedbirlerin alakart uygulanmadığını, bu uçuşta Kıbrıslı öğrencilerin bulunması nedeniyle yolcuların indirildiğini söyleyen Karusos, kendilerini düşündüren noktanın bu uçuğa biniş iznini veren kişilerin sorumsuzluğu olduğunu, çocukların bu konuda sorumlu olmaması nedeniyle inişlerine izin verildiğini belirtti.

Gazete Larnaka Havalimanı’na dün akşam saat 18:00’den sonra uçak gelmesiyle panik yaşandığını  yazdı.

Larnaka Havalimanı’na, içerisinde Kıbrıslı öğrencilerin de bulunduğu İngiltere’den, yine içerisinde Kıbrıslı öğrencilerin bulunduğu Baf Havalimanı’na Manchester’dan uçak geldiğini yazan gazete uçakta bulunan öğrencilerin panik ve kargaşa yaşadığını, bir durumda ise bir öğrencinin bayıldığını belirtti.

Gazete ne öğrencilerin ne de geriye kalan yolcuların gerekli sağlık belgelerine  sahip olmaması ve de öğrencilerin geri dönmeyi ret etmesi üzerine büyük bir kargaşanın yaşandığını yazdı.

Yaşanan bu gelişmeler neticesinde Rum Bayındırlık Bakanı Karusos’un, Larnaka Havalimanı’na geldiğini, Karusos’un burada ise yolcuların ve öğrencilerin yakınlarının protestosuna da maruz kaldığını belirtti.

Ailelerin, öğrencilerin geri gönderilmemesi karantinaya alınmasını talep ettiğini belirten  gazete nihayetinde yolcuların 14 gün karantinada kalacakları Platres’e gönderildiğini yazdı.

YURT DIŞINDAKİ KIBRISLILAR

Gazete aynı haberinin içerisinde, yurt dışında bulunan binlerce Kıbrıslının, ülkeye geri dönmek için, bilet ve sağlık belgesi almaya koştuğunu belirtti.

Habere göre Atina’daki “Eleftherios Venizelos” Havalimanı’nın  dün sabah itibarıyla dönüş için bilet temin etmeye çalışan Kıbrıslı öğrencilerle dolup taştığını yazdı.

Öte yandan Haravgi gazetesi, sağlık belgesi almak zorunda olan birçok Kıbrıslının, Rum Yönetimi’nin herhangi bir desteği olmaksızın yurt dışında mahsur kaldığını belirtti.

Politis gazetesi ise Rum Bayındırlık Bakanı Karusos’un açıklamasına dayanarak yurt dışında mahsur kalan Kıbrıs vatandaşlarının ülkelerine geri dönmesine olanak tanınması amacıyla bugün bazı kararların açıklanacağını belirtti.

Gazete Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, yurt dışındaki elçiliklere, acil durumda olan Kıbrıslılara para yardımı yapılması, gerekmesi durumunda da kalacak yer bulunması  konusunda direktif verdiğin yazdı

RUM DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN SEYAHAT GENELGESİ

Öte yandan Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, COVİD-19 salgını nedeniyle  getirilen seyahat kısıtlamalarını anımsatmasıyla birlikte dün seyahat genelgesi yayımladığını belirttiler.

Habere göre açıklamada, yurt dışında kalan ve geçici olarak yurt dışında bulunan Kıbrıslıların gelişmeleri yerel ve  uluslararası medyadan takip etmeleri istenirken gerekmemesi durumunda seyahatlardan kaçınması çağrısında da bulunuldu.

Açıklamada, Güney Kıbrıs’a yönelik giriş önkoşulları ve bu kapsamda alınan kararlar da anımsatıldı.

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