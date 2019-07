Larnaka'da batan Zenobia gemi enkazına ilişkin belgesel

Politis gazetesi, su altı belgeselleriyle bir kuşağı kendisine hayran bırakan Fransız araştırmacı Jacques-Yves Cousteau’nun (Kaptan Cousteau) torunları Fabian Cousteau ve Celine Cousteau tarafından hazırlanan ve Discovery Channel televizyon kanalında gösterilen “Legends of the Deep” isimli programlarında, Larnaka’da bulunan Zenobia gemi enkazı için “Zenobia shipwreck, Mystry of the Spy Sabotage” isimli bir belgeselin yer aldığını yazdı.

Gazete Fabian Cousteau ve Celine Cousteau’nun, Zenobia gemisinin bilinçli olarak İsrail ve İngiliz gizli servisleri tarafından bilerek batırıldığına dair söylentilerin doğru olup olmadığını araştırmak için Larnaka’ya geldiğini yazdı.

İsveç Zenobia gemisinde askeri teçhizat bulunduğunun kesin olduğunu yazan gazete, bunun, muhtemelen Filistin Kurtuluş Örgütü’ne ulaştırılacağını belirtti.

Habere göre, söz konusu belgeselde, iki kardeş, Zenobia gemi enkazına dalarak, geminin batırıldığını gösteren verileri araştırdı.

Zenobia gemisinin, yeni ve o dönemin koşullarında son teknolojiye sahip olduğunu yazan gazete, geminin, Yugoslavya’dan Suriye’ye doğru gittiğini belirtti.

Habere göre belgeselde ayrıca Filistin Kurtuluş Örgütü üyelerinin o dönemde Yugoslavya’da eğitim gördüğüne de dikkat çekildi.

Fabian Cousteau açıklamasında geminin birileri tarafından batırıldığı inancına sahip olduğunu söyledi.

Celine Cousteau ise açıklamasında, Zenobia ile ilgili gizemin canlı olmaya devam ettiğini belirtti.

Gazete, Zenobia gemi enkazının, 40’ıncı yılının tamamlanacağı 2020 yılında çeşitli etkinliklerin de yapılacağını yazdı.