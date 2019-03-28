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Larnaka’da bir Kıbrıslı Türk kendini neden yakmaya çalıştı ?

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Larnaka’da bir Kıbrıslı Türk kendini yakmaya çalıştı
Larnaka’da bir Kıbrıslı Türk kendini neden yakmaya çalıştı ?

Rum polisi,bugün Kıbrıslı Türk bir adamın, yaşadığı evden tahliye edilmek istenmesi üzerine , Larnaka’daki bir evin çatısına tırmanıp  kendisini ateşe vermekle tehdit ettiğini bildirdi

Dört çocuk babası adamın,  polisin sabah erken saatlerde ailesini tahliye etmeye çalıştıktan sonra benzin içerdiğini iddia ettiği bir bidon ile çatıya çıktığı söyleniyor.

Peki kimdir bu Kıbrıslı Türk ?

Geçtiğimiz ay bize ulaşan bu ailenin dramını haberleştirmiş ve çözüm arayışlarını dile getirmiştik. Anlaşılan o ki geçen sürede sorunları hala çözülmüş değil.

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Güney Kıbrıs’ta yaşayan Kıbrıslı Türk ailenin Dramıad-001.jpg

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