Larnaka’da bir Kıbrıslı Türk kendini neden yakmaya çalıştı ?

Larnaka’da bir Kıbrıslı Türk kendini yakmaya çalıştı

Rum polisi,bugün Kıbrıslı Türk bir adamın, yaşadığı evden tahliye edilmek istenmesi üzerine , Larnaka’daki bir evin çatısına tırmanıp kendisini ateşe vermekle tehdit ettiğini bildirdi

Dört çocuk babası adamın, polisin sabah erken saatlerde ailesini tahliye etmeye çalıştıktan sonra benzin içerdiğini iddia ettiği bir bidon ile çatıya çıktığı söyleniyor.

Peki kimdir bu Kıbrıslı Türk ?

Geçtiğimiz ay bize ulaşan bu ailenin dramını haberleştirmiş ve çözüm arayışlarını dile getirmiştik. Anlaşılan o ki geçen sürede sorunları hala çözülmüş değil.

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