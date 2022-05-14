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Larnaka’da Brusella hastalığı tespit edildi

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Larnaka’da bir hayvan çiftliğinde tespit edilen Brusella hastalığının ele alınışı konusunda 2 aylık bir gecikme yaşanması Rum Veteriner Dairesi’ni zor durumda bıraktığı haber verildi.
Larnaka’da Brusella hastalığı tespit edildi

Larnaka’da bir hayvan çiftliğinde tespit edilen Brusella hastalığının ele alınışı konusunda 2 aylık bir gecikme yaşanması Rum Veteriner Dairesi’ni zor durumda bıraktığı haber verildi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ın bugüne kadar gerek büyükbaş, gerek de küçükbaş hayvanlarda Brusella hastalığı olmayan bir ülke olarak addedildiğini ancak hastalığın tespitiyle birlikte bu ayrıcalığını geçici olarak da olsa kaybediyor gibi göründüğünü yazdı.

İnek çiftliğinden Ocak ayının ortalarında numune alınmasına rağmen, gerekli incelemenin 2 aydan daha fazla bir zamanda yapıldığını yazan gazete, yaygın uygulamanın, numunenin alınmasını izleyen 10 gün içerisinde inceleme yapılması olduğunu ifade etti.

Buna paralel olarak, Veteriner Dairesi müdürünün usulsüz bir şekilde hastalıklı hayvanların kesilmesi için izin verdiğini ve bu etlerin piyasaya çıkmış olma ihtimalleri bulunduğunu belirten gazete, hastalıklı hayvanların etinin kamu sağlığını tehdit etmediği ve tüketilebileceğinin ifade edilmesine rağmen, bunun ekstra bir endişeye neden olduğuna işaret etti.

Çiftliğin karantinaya alındığını ve bulaşma olmaması için çiftlikteki 100 hayvanın uygun prosedürler çerçevesinde hali hazırda kesime gönderildiğini yazan gazete, geriye kalan 400 ineğin de kesilmesinin beklendiğini ifade etti.

Rum Tarım Bakanının konuyla ilgili olarak oldukça endişeli olduğunu da yazan gazete, bakanın, hastalığın önünün alınması aynı zamanda durumun etkili bir şekilde ele alınmasına dair bir tablo oluşturulması için, Veteriner Dairesinden tam ve doğru bir bilgilendirme beklediğini de ekledi.

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