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Larnaka'da bulunan bir Kıbrıs Türk taşınmazı DİSİ partisi mensubu bir kişinin ailesine devredildi

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Larnaka’ya bağlı Finikudes bölgesinde bulunan bir Kıbrıs Türk taşınmazının, DİSİ partisi mensubu bir kişinin ailesine devrinin “sessiz sedasız” onaylandığı bildirildi.
Larnaka'da bulunan bir Kıbrıs Türk taşınmazı DİSİ partisi mensubu bir kişinin ailesine devredildi

Larnaka’ya bağlı Finikudes bölgesinde bulunan bir Kıbrıs Türk taşınmazının, DİSİ partisi mensubu bir kişinin ailesine devrinin “sessiz sedasız” onaylandığı bildirildi.

 

Haravgi gazetesi geniş yer ayırdığı haberinde, “skandal” diye bahsettiği olayın geçtiğimiz Eylül ayında gazete tarafından ifşa edilmesinden 3 ay sonra, başvurunun Larnaka’daki Kıbrıs Türk Malları İdaresi Biriminin önüne geri geldiğini yazdı.

Larnaka’daki Kıbrıs Türk Malları İdaresi Biriminin ise, Larnaka’da, Orta Çağ Kalesi Meydanı’nda bulunan Kıbrıs Türk binasının, şu an DİSİ Partisi milletvekili olan Nikos Georgiyu’nun ailesinden bir kişiye devredilmesinin onaylandığı ilk kararı teyit ettiğini kaydeden gazete, Nikos Georgiyu’nun DİSİ eski milletvekili ve başkan yardımcısı Yorgos Georgiyu’nun oğlu olduğunu kaydetti.

Gazete bu hamlenin, Kıbrıs Türk Malları İdaresi Biriminin, gazetenin olayı ifşa etmesinin ardından “kopan gürültünün sona ermesini beklediğini” ve taşınmazın devredilmesine ilişkin prosedürü yeniden başlatıp onayladığını gösterdiğini ekledi.

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