Larnaka'da EVKAF arazisi üzerine inşa edilmiş okul yıkıldı

Larnaka’da bir kısmı yıkık durumda bulunan ve EVKAF arazisi üzerine inşa edilmiş olduğu belirtilen okulun geri kalanının da yıkıldığı belirtildi.

Haravgi ve diğer gazeteler, Larnaka’da bulunan ve uzun zamandır bir bölümü yıkık vaziyette olan “Diannellio Teknik Okulu’"nun ilgili makamlarca tamamen yıkıldığını yazdılar.

Gazete, söz konusu okulun EVKAF arazisinde yer aldığını, bu sebepten ötürü de yıkılan okul yerine yenisinin inşa edilmeyeceğini yazdı.