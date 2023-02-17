Güney Kıbrıs’ta temsilcilik ofisine sahip olduğundan bahseden “Turkish International Investment Bank” isimli Türk bankasının, Güney Kıbrıs’ta ruhsatlı bir kurum olmadığı belirtildi

Güney Kıbrıs’ta temsilcilik ofisine sahip olduğundan bahseden “Turkish International Investment Bank” isimli Türk bankasının, Güney Kıbrıs’ta ruhsatlı bir kurum olmadığı belirtildi.

Politis gazetesi “Larnaka’da Fake Türk Bankası” başlıklı haberinde ilgili web sayfasından Güney Kıbrıs’ta temsilcilik ofisine sahip olduğundan bahseden ve internet dünyasında mevcut olan “Turkish International Investment Bank” (üyeleri ve personelinin tanıtıldığı Linkedin’de de sayfası bulunuyor) isimli bankanın, Güney Kıbrıs’ta ruhsatlı bir kurum olmadığının anlaşıldığını yazdı.

Bahse konu bankanın Güney Kıbrıs’ta ve özellikle Larnaka’daki varlığının şüphelere neden olduğunu kaydeden gazete, bu şüphelerin de yapılan araştırmalar neticesinde doğrulandığını belirtti.

Türk bankasının, Güney Kıbrıs’ta ruhsatlı bir kurum olmadığının Merkez Bankası tarafından da teyit edildiğini belirten gazete, Merkez Bankası’nın polis iş birliği sonucunda bahse konu web sayfasını kapattığını yazdı.

Gazete, elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak bu yatırım bankasının ilk kez geçtiğimiz yıl ortaya çıktığını ve polisin girişimiyle de web sayfasının kapatıldığını belirtti.

Habere göre görüntülenen adrese yönelik yerel denetim sırasında herhangi bir bankanın olmadığı belirlendi.

Geçtiğimiz yıl ortaya çıkan web sayfasıyla benzeyen bu banka sayfasının Türkçe, Rusça ve İngilizce olmak üzere üç dilde yayımladığını ve hesap açma, kredi kartı vadeli hesap gibi bankacılık faaliyetlerinde bulunduğunu belirten gazete kendilerinin (gazete olarak) müşteri şeklinde bankayla iletişime geçtiklerini ancak son temasları sırasında ise gazetecilik sıfatlarını dile getirdiklerini ve bankanın yasal belgelerinin gönderilmesi için e-mail adresinin verildiğini ancak düne kadar yanıt alınmadığına da dikkati çekti.

Bankanın web sayfasına girerek müşteri hizmetleri memuru ile iletişime geçtiklerini, kendilerine bankanın Batı Sahra tarafından ruhsatlandırıldığı bilgisinin verildiğini yazan gazete, Batı Sahra olarak bilinen Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti’nin, BM üyesi 45 ülke tarafından tanındığını de belirtti.

Habere göre müşteri hizmetleri gazeteye ayrıca bankanın, “CRS” ve “FATCA” gibi prosedürleri uygulamadığını ifade etti.

Güney Kıbrıs’ta faaliyet göstermek için bu prosedürlerin gerekli olduğunun müşteri hizmetlerine iletmeleri üzerine ilgili memurun kendilerine (gazeteye) bankanın internet üzerinden hizmet verdiğini, web sitelerinde Kıbrıs adresinin olmasının tek nedeninin basit görüşmeler yapmak olduğunu söylediğini yazan gazete, bankanın satış memuruyla (web sayfasında yer alan Güney Kıbrıs’a ait telefon numarasını aradıklarını kendilerine Güney Kıbrıs cep telefonuyla yanıt verildiği de ifade edildi) iletişime geçtiklerini, ilgili memurun bankanın hissedarlarının Türkler olduğunu, ayrıca bankanın, KKTC, Litvanya ve Polonya’da da mevcut olduğunu kendilerine ilettiğini belirtti.

Habere göre bahse konu memur, gazeteyle görüştüğü sırada Litvanya’da olduğunu da dile getirdi.

Bahse konu memur, bankanın paralarını değerlendirmeleri için müşterilerine çeşitli seçenekler sunduğunu belirtirken bağlı olduğu bankanın, “Turkish International Investment Bank” ile aynı olduğunu söylemekten de kaçındı.