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Larnaka'da Feci Kaza

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Larnaka'da Feci Kaza
Larnaka'da Feci Kaza

Larnaka bölgesindeki Athienou-Aradippou yolunda yılbaşının erken saatlerinde 20 yaşındaki bir kadın trafik kazasında hayatını kaybetti.

Polis açıklamasına göre, Oroklini'den Gabriella Savva, 24 yaşındaki bir kişinin kullandığı bir arabada yolcu olarak bulunuyordu.

Araç sürücünün  direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşıdan gelen bir araca çarptı.Çarpmanın etkisiyle 20 yaşındaki kadın ve 24 yaşındaki sürücü araçtan fırladı.

Ambulansla Larnaka hastanesine kaldırılan genç kadın hayatını kaybetti.

Tedavi altına alınan sürücünün ise durumunun ciddi olduğu ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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