Larnaka'da firar eden Hans Jonny Uven yakalandı!

Larnaka'da bir özel klinikte gözetim altında bulunan 49 yaşındaki İsveçli Hans Jonny Uven, pazar öğleden sonra kaçtıktan sonra pazartesi öğleden sonra bulundu ve tutuklandı.

Polis, TAE, MMAD ve EAO üyelerinin katıldığı koordineli bir operasyon sonucunda, Uven'in Larnaka bölgesindeki bir alanda bulunduğunu ve tutuklandığını açıkladı.

Uven, 9 Aralık’tan bu yana sağlık sorunları nedeniyle Larnaka'daki özel bir klinikte tedavi görüyordu. İlk soruşturmalara göre, Uven yatağındaki kelepçenin serbest kalmasını sağladıktan sonra, odasının penceresinden çıkarak yarı bodrumdaki bir otoparka kaçtı. Olayın ardından, Uven'in korunması için görevli olan polis memuru ve yetkili görevden alındı.

Uven, 6 Aralık’ta Larnaka Havaalanı’nda, başka bir Avrupa ülkesinin talebi üzerine Avrupa Yakalama Kararı kapsamında tutuklanmıştı. Tutuklama, bu ülkede işlediği iddia edilen mali suçlarla ilgiliydi ve iade işlemleri tamamlanana kadar gözaltında tutuluyordu.