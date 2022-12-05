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Larnaka’da içinde çocuk olan seyir halindeki bir araca ateş açıldı

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Larnaka’da içinde çocuk olan seyir halindeki bir araca ateş açıldı
Larnaka’da içinde çocuk olan seyir halindeki bir araca ateş açıldı

Larnaka’ya bağlı Oroklini’de, dün sabah 05.30 civarında, içerisinde 6 yaşındaki bir çocuk ile 2 kişinin bulunduğu seyir halindeki bir araca ateş açıldığı haber verildi.

Araçta 42 ve 39 yaşlarında iki kişi ile 6 yaşındaki bir çocuğun bulunduğunu yazan Haravgi gazetesi, 42 yaşındaki kişi ile 6 yaşındaki çocuğun araca ateş açılması yüzünden yaralandıklarını kaydetti.

Yaralıların ambulansla Larnaka Genel Hastanesine kaldırıldığını yazan gazete, çocuğun sağ bacağında yara ve kırık olduğunu, sağlık durumunun ise tehlike arz etmediğini kaydetti.

42 yaşındaki şahsın ise ateş açılması sonucunda karın bölgesinden ve ayaklarından yaralandığını ve şahsın hastanede tedavi altında tutulduğunu kaydeden gazete, vatandaşların cinayete teşebbüs olayının meydana geldiği Oroklini’de, ateşli silah, eldiven ve kukuleta bulunduklarını belirtti.

Haberde polisin çeşitli bilgileri değerlendirdiği, öte yandan olay yerinden çeşitli deliller toplandığı da kaydedildi.

 
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