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Larnaka'da kaçırılan iki çocuk bulundu

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Larnaka'da kimliği belirsiz bir kişi tarafından kaçırılan iki çocuk bulundu
Larnaka'da kaçırılan iki çocuk bulundu

Larnaka'da kimliği belirsiz bir kişi tarafından iki çocuk bulundu.

Haberi New York'ta bulunan Rum Lider Nikos Anastiades tarafından Twitter hesabından da duyuruldu.

11 yaşındaki iki çocuğun Salı sabahından beri Larnaka'daki Kamares'deki ilkokullarından kaçırıldıkları açıklanmıştı.

Okul tarafından yapılan açıklamaya göre; Kıbrıs Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Costas Hambiaouris ile yapılan görüşmeden sonra kayıp çocukların bulunduğu bildirildi.

Rum polisinin sosyal medyadan yaptığı açıklamada ise çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Rum basınında yer alan haberlere göre; çocukların Larnaka’da bir apartmanda bulunduğu belirtildi.

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