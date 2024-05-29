Larnaka’da Kıbrıslı Türk’e ait kafeye ateş açıldı!

Larnaka’da, 46 yaşındaki bir Kıbrıslı Türk’e ait olan kafeye pazartesi günü, kimliği belirsiz şahıslar tarafından ateş açıldı. Olayda yaralanan olmazken, yalnızca kafenin camları kırıldı.

Larnaka’da, 46 yaşındaki bir Kıbrıslı Türk’e ait olan kafeye pazartesi akşamı saat 21.00 sıralarında kimliği belirsiz şahıslar tarafından ateş açıldığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, maskeli bir şahsın, içerde 4 kişinin oturduğu sırada kafeye ateş açtığını ve koşarak uzaklaştığını kaydederek, içerde oturanlara doğru ateş etmedi ve bu nedenle polisin, şahsın korkutmak maksadıyla ateş açtığını düşündüğünü yazdı.

Gazete, olayda yaralanan olmadığını ve yalnızca kafenin camlarının kırıldığını kaydederken, kafenin sahibi Kıbrıslı Türk’ün, polise verdiği ifadede kimseden şüphelenmediğini söylediğini belirtti.

Haberde, 46 yaşındaki Kıbrıslı Türk’ün önceden de vukuatlı olduğu ve geçen aralık ayında, KKTC’de işlenen Ayça Alav cinayetinde adı geçtiği de iddia edildi.