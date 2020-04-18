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Larnaka’da Kısıtlayıcı Tedbirlere Rağmen Ayin Yapanlara Ceza Kesildi

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Larnaka’da Kısıtlayıcı Tedbirlere Rağmen Ayin Yapanlara Ceza Kesildi
Larnaka’da Kısıtlayıcı Tedbirlere Rağmen Ayin Yapanlara Ceza Kesildi

 Larnaka’daki Avdeler köyünde önceki gün, kısıtlayıcı tedbirlere rağmen toplu ayin yapanlara polis tarafından ceza kesildi.

Alithia gazetesi, aldığı ihbarı değerlendiren polisin, kiliseye baskın yaparak, aralarında kilise papazının da bulunduğu 10 kişiye 300’er Euro para cezası kestiğini yazdı.

Gazete, Perşembe gün saat 18:00’dan Cuma sabah 06:00’ya kadar yapılan 4 bin 639 denetimde, 68 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğinin tespit edildiğini; 594 binada yapılan denetimde de herhangi bir ihlal tespit edilmediğini yazdı.

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