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Larnaka'da Mckenzy bölgesi tartışması

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Larnaka'da Mckenzy bölgesi tartışması
Rum İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Kıbrıs Türk Malları Vasiliği’nin, Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili bir rapor hazırladığı ve raporda, Mckenzy bölgesindeki usulsüzlüklere yer verildiği bildirildi.

Politis gazetesi, rapora göre, 1987 yılında, Kıbrıs Türk Malları ile ilgili yasa yapılmadan önce, Rum Şehir Planlama Dairesi’nin örnekleri bazında, Mckenzy bölgesinde 17 parçaya bölünen bir bölge şekillendirildiğini; bunlardan 14’ünün, lokanta/eğlence merkezi inşa edilmek üzere hak sahibi Rum göçmenlere tahsis edildiğini yazdı.

Gazete, hak sahibi Rum göçmenlerden kastının, söz konusu Kıbrıs Türk malına 1974 yılından sonra, ucuz malzemelerle, izinsiz binalar inşa eden Rumlar olduğunu kaydetti.

Söz konusu bölgeyi mülkiyetinde bulunduran Larnaka Belediyesi’nin, Rum Bakanlar Kurulu kararıyla, 1/1/1987 tarihinde, lokanta/eğlence merkezi işletmecileriyle 33 yıllığına, 10 yıl daha uzatılabilecek şekilde kira sözleşmesi imzaladığını belirten gazete, yerel makamın rızası dışında, bu yerlerin devredilmesinin kesin şekilde yasaklandığını yazdı.

Gazete, 139/91 sayılı yasa tahtında, söz konusu Kıbrıs Türk malının mülkiyet hakkının Kıbrıs Türk Malları Vasiliği’ne geçtiğini; bölgedeki lokanta/eğlence merkezlerinin, ilerleyen yıllarda yaşanan kalkınmanın akabinde, devren kiralama yöntemiyle yasadışı kullanılmaya başladığını belirtti.

Sözleşmelerdeki maddelerin aleyhinde, gerekli izinler alınmadan, lokanta/eğlence merkezlerine ek binalar inşa edildiğini ve iç bölümlerin de genişletildiğini kaydeden gazete, komşu arazilere de yasadışı müdahalelerde bulunulduğunu ve belediyeye önemli borçlar edinildiğini yazdı.

Gazete, Rum Sayıştaylığı tarafından konuyla ilgili açıklama yapılarak, bölgenin mülkiyet hakkını elinde bulunduran Kıbrıs Türk Malları Vasiliği’nin, bu yerlerin yönetimini idaresi altına alması gerektiğini vurguladığını kaydetti.

Haberde, Kıbrıs Türk Malları Vasiliği’nin, Rum Başsavcılık ile yaptığı istişareden sonra, 4/12/2012’de, Larnaka Belediyesi ile sözleşme imzalayarak, söz konusu lokanta/eğlence merkezleriyle ilgili kiralama hakkını devrettiği belirtildi.

BU YILDAN İTİBAREN KİRALAMA ŞARTLARI ÇOK DAHA KATI HALE GELDİ
 

Gazete devamla, Rum İçişleri Bakanlığı Genel Müdürlüğü adına Maria Muski’nin, Güney Kıbrıs’taki kaymakamlıklara, Kıbrıs Türk mallarının mesleki amaçlarla kiralanmasına dair mektup gönderdiğini ve mektupta, bu malların kiralanma şartlarının daha katı hale geldiğinin görüldüğünü yazdı.
Haberde, yeni kurallara göre, Kıbrıs Türk malları için imzalanacak sözleşmelerin bir yıldan daha uzun olamayacağı ve yıldan yıla yenilenmesi gerektiği; ayrıca üç yıl boyunca kira artışı yapılamayacağı, üç yıldan sonra ise, iki yılda bir yüzde 7’lik artış yapılacağı kaydedildi.

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